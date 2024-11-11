رئيس مدينة مطاي يتابع منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية

قام تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة مطاي، بمتابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز، والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني.

حيث تفقد رئيس المركز منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينه، والقرى؛ تحت إشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة، وتم المرور على منافذ البيع بحي جنوب المدينة.

وقال تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي تولي أهمية كبيرة لمتابعة منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، بالمدينة والقرى، وأنه في صدد الإعداد لافتتاح أكثر من منفذ بالقري بالتعاون مع إدارة التموين، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد رئيس المركز على سرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين،

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وادارة التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، مشيراً إلى أن التخفيضات تصل الي 30% للسلع