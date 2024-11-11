المصري تحت 17 عامًا " 2007 " يفوز على عثماسون طنطا بثلاثة أهداف

فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2007 " بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي على ضيفه فريق عثماسون طنطا بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الجولة السابعة من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين بملعب النادي المصري الاجتماعي تحت قيادة تحكيمية لطاقم تحكيم من منطقة شمال سيناء مكون من إيهاب حمدي ومصطفى معروف وعادل خليل.

بتلك النتيجة يرتفع المصري إلى 17 نقطة مواصلا تصدره لجدول الترتيب.



انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ ، حيث أحرز مدافع عثماسون هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه في الدقيقة العشرين قبل أن يضيف الهداف محمد أشرف عبد اللاه الهدف الثاني للنسور في الدقيقة السابعة والعشرين.



وفي الشوط الثاني أحرز عبد الرحمن الشحات الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الحادية عشر، فيما قلص عثماسون النتيجة بهدف من ركلة جزاء تمت ترجمتها بنجاح في الدقيقة السادسة عشر ، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مثل المصري في المباراة : فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت ، محمد محمود عسران ، محمد علي عباس ، يوسف حسام لخط الظهر ، أحمد راضي ، محمد غازي ، مصطفى وليد لخط الوسط ، عبد الرحمن الشحات ، محمد أشرف عبد اللاه ، نبيل وائل العزب لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من مالك النحاس، محمد فرج ، السيد عماد ، محمد وليد ، محمد أسامة

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من :ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. أحمد أمين مدربًا مساعدًا، طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، السيد الجراحي إداريًا، محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، إبراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، عادل فؤاد مسئولا ماليا.