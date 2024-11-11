جوني ديب يختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي بـ"مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون"

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم في مقره الجديد بمنطقة "البلد" جدة التاريخية؛ عن عرض فيلم "مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون" خلال حفل توزيع جوائزه لهذا العام، ويُعد الفيلم التجربة الإخراجية الثانية للمثل الشهير جوني ديب، وتدور أحداثه حول حياة الفنان الإيطالي المشهور أميديو موديلياني. كما سيختتم المهرجان فعالياته بعرض فيلم السيرة الذاتية المبتكر "رجل أفضل"، الذي يروي رحلة نجم البوب البريطاني روبي ويليامز للمخرج والكاتب والمنتج المشارك مايكل غريسي (مخرج فيلم "أعظم رجل استعراض") وذلك يوم 14 ديسمبر 2024.

يروي فيلم "مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون"، من إخراج الممثل والمخرج جوني ديب، اثنتين وسبعين ساعة من حياة الفنان البوهيمي موديلياني، مقدماً قصة شخصية وعالمية عن الفن والحب والرفض. وكانت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي قد دعمت الفيلم من خلال برنامجها الخاص بتمويل الإنتاجات العالمية، والذي يركز على تمويل الأفلام الدولية من أجل الاستثمار في مشاريع ممتعة ومؤثرة تستثمر في المواهب العالمية مع تحفيزها للأسواق السينمائية. إلى جانب ذلك يقدم هذا البرنامج لصانعي الأفلام السعوديين الطموحين فرصاً تعليمية لتعزيز مهاراتهم من خلال برنامج “On Set” الأول من نوعه وتحت إشراف معامل البحر الأحمر. وباعتباره الإنتاج التجريبي للبرنامج، رحب فيلم "مودي" بمتدربي "On Set" للمشاركة في تجربة تدريب عملي في مجالات متنوعة بما فيها الإدارة الفنية، وإدارة الكاميرات، وإدارة عمليات الإنتاج.

ويروي فيلم "رجل أفضل" حياة نجم فرقة Take That الشهير روبي ويليامز الذي يظهر بشخصية شمبانزي، وكيف انتقل من فرقة غنائية شهيرة إلى حياة مليئة بالدراما الإعلامية، قبل أن يستعيد مكانته كواحد من أبرز فناني عصره. ويستخدم هذا الفيلم تكنولوجيا التقاط الحركة التعبيرية لتصوير بطل الفيلم ويليامز بصورة حاسوبية على هيئة شمبانزي. وكان قد حظي الفيلم بإشادة واسعة وإقبال إيجابي خلال عرضه ضمن فعاليات مهرجاني تيلورايد وتورنتو السينمائيين في وقت سابق من هذا العام.

الجدير بالذكر، يُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالشراكة مع "روح السعودية" ومجموعة MBC وجينيسيس (محمد يوسف ناغي)، كرعاة رئيسيين؛ ومنصة "تيك توك"، والخطوط الجوية السعودية، ووكالة فيلم العلا، وعلامة "شوبارد"، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG كرعاة رسميين؛ بينما تضمنت قائمة الرعاة الإستراتيجيين لسوق البحر الأحمر "نيوم" وصندوق التنمية الثقافي. بالإضافة إلى الرعاة الداعمون، "نوفا" صالون ميرميد، وتلفاز 11.