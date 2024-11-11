مياه القناة: بدء اختبارات المسار الوظيفي لـ 417 من العاملين بالشركة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن البدء اليوم فى اختبارات المسار الوظيفى، لـعدد 417 من العاملين بالشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – السويس –بورسعيد ) فى تخصصات مختلفة.

وبيّن أـن هذه الوظائف تتمثل في (مهندس تشغيل مياه - مهندس مشروعات - مهندس تخطيط و تطوير - مهندس تشغيل صرف - مهندس صيانة كهربائية - كيميائي مياه - اخصائي موارد بشريه - اخصائي علاقات عامه- اخصائي خدمة عملاء و مشتركين - سكرتير تنفيذي - اخصائي أمن - محاسب مالي - محاسب تجاري ـ اخصائى سلامه وصحه مهنيه) " ، والتى تستمر على مدار أربعة أيام خلال الفترة من ١١الي ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ ، بالتنسيق مع الادارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة .

وأشاد فريق عمل الادارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الجهود المبذولة من الشركة وفريق العمل ومستوى التنظيم للجان الاختبار والمقامة بنقابة المهندسين بمحافظة الاسماعيلية .

وفى سياق متصل أكد رئيس الشركة ان برامج المسار الوظيفي يؤدي إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم وفقا لرؤية وتوجيهات الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن اجتياز اختبارات المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط اساسي من شروط الترقية .

1000008781

1000008780

1000008779

1000008777