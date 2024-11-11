اجتماع لمناقشة ميزانيات مدارس محافظة دمياط

عقد "ياسر عمارة " وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا هامًا مع وكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية ، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالعمل على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

يهدف الاجتماع إلى الوقوف على آخر المستجدات في العملية التعليمية بالمحافظة، ومناقشة سبل تحسين كفاءتها.

تم خلال الاجتماع استعراض ميزانيات المدارس، وتحديد المشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية، وذلك من خلال عرض إحصائيات تفصيلية حول عدد المعلمين والطلاب والكثافة الطلابية في الفصول.

في ختام الاجتماع، أكد" وكيل الوزارة" على أهمية تقديم الدعم الكامل للمدارس وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة. كما شدد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وتحسين مستوى الأداء في جميع المدارس.

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، اجتماعًا هامًا بمديري الإدارات التعليمية بديوان المديرية، بحضور الدكتورة رباب زيدان، وكيل المديرية، وذلك لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية في مدارس المحافظة في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالعمل على تحسين جودة التعليم.

تناول الاجتماع عدة قضايا هامة، منها استعراض ميزانيات المدارس حيث تم عرض تفصيلي لإحصائيات كل إدارة، بما في ذلك عدد المعلمين والطلاب والكثافة الطلابية.