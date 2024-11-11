إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بحي غرب مطاي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة، مطاي إزالة ٣ حالات تعدٍّ بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نواب رئيس المركز.

وأزالت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز بواقع عدد ٢ حالة إزالة بحي غرب المدينة فى ولاية الزراعة، وعدد ٢ حالة تعد بحي غرب في ولاية الوحدة المحلية.