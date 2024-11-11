ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بحي غرب مطاي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة، مطاي إزالة ٣ حالات تعدٍّ  بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نواب رئيس المركز.
وأزالت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز بواقع عدد ٢ حالة  إزالة بحي غرب المدينة فى ولاية الزراعة، وعدد ٢ حالة تعد بحي غرب في ولاية الوحدة المحلية.

أخبار محافظة المنيا تاج جلال ابو سداح رئيس المركز