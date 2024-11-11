نيابة المنيا تباشر التحقيقات في وفاة شخص بـ "حبة الغلة"

انتدبت النيابة العامة بمركز المنيا مفتش صحة المركز لمعاينة جثمان شخص توفى بقرص الغلال السام بإحدى قرى مركز ملوي ، جنوب المنيا ، مع سماع اقوال أسرته.

وكانت النيابة العامة، قد انتدبت الدكتور عماد عزت كبير مفتشى صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان، لبيان وقوع شبهه جنائية من عدمة.

حيث باشر مفتش صحة المركز اعمال الكشف الطبي، وذكر فى تقريره عدم الجزم فى الحالة وان الوفاة بسبب بقرص غلال سام .

كان اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بالمنيا ، يفيد بوفاة شخص يدعى " كساب . ص " 42 سنة ، مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، ادعاء تناول قرص الغلال السام.

حيث تم تحويل جثته لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.