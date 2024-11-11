رئيس جامعة المنصورة يكرم  الحاصل على كأس العالم في الرياضات الإلكترونية

كرَّم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطالب محمد طارق الرشيدي، ابن مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والحاصل على كأس العالم في الرياضات الإلكترونية لعام 2024.

حضر تكريم الطالب الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور مجدي زكريا رشاد،عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد طلبه العميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات، وأسرة الطالب.

وفاز الطالب للمرة الثانية بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت في الفترة من 26 أكتوبر حتي 3 نوفمبر 2024، في هلسنكي بدولة فنلندا.

و يعد محمد طارق المصري و العربي الوحيد الذي تأهل إلى التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية، وفاز بالكأس بعد منافسة قوية ضمت سبعة لاعبين آخرين من دول: أمريكا، و البرازيل، واليابان، والصين، وألمانيا.

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الطالب النابغ على ما حققه من إنجاز و رفع علم مصر عالياً في المسابقة الدولية للرياضات الإلكترونية، مؤكداً على حرص الجامعة على دعم الطلاب النوابغ في كافة المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاكتشاف المواهب المتميزة واستثمار مهارات الشباب، وإظهارها في كل المحافل العربية والدولية للتأكيد على مكانة الدولة المصرية بين بلدان العالم.

كما أشاد بتفوق الطالب وتميزه الدراسي حيث أنه طالب بالفرقة الثالثة في كلية الحاسبات والمعلومات قسم الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن " محمد طارق الرشيدي"، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، ولاعب "كلاش رويال محترف" وهي إحدى الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعتبر من أكثر الألعاب الإستراتيجية انتشاراً في العالم ومن أهم تطبيقاتها هى حروب الجيل الخامس التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأيضا المنصات الإلكترونية مثل ال Chat GPT ومنصات ال gemini وغيرها من المنصات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

و حقق الطالب العديد من الإنجازات البارزة، من خلال منافسات عالمية متعددة.

ومثل الرشيدي مصر فى العديد من البطولات والمنافسات، حيث حصل علي المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2021، وبطل كاس العالم 2022، ووصيف كاس العالم 2023.

كما حقق مراكز متقدمة في دوري كلاش رويال ليج CRL، بالإضافة لفوزه في عدة بطولات محلية وإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه حصل على العديد من الجوائز الفردية في مختلف البطولات، وتعاون مع فرق عالمية كبيرة، منها Team Queso و SK Gaming ، مما عزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي " كلاش رويال" في العالم.

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