مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن سلسلة أفلام "السينما العائلية"

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة أفلام "السينما العائلية" المخصص للعائلات والأطفال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر المهرجان الجديد والنابض بالحياة في البلد جدة التاريخية. وتضمنت القائمة سلسلة من الأفلام المميزة المُصممة لإلهام المشاهدين الصغار والعائلات. ومن المقرر عرض هذه الأعمال خلال الدورة الرابعة المزمع انعقادها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024م تحت شعار "للسينما بيت جديد".

واختار برنامج "السينما العائلية" ثلاثة أفلام ممتعة وعالمية، لتقدم سحر السينما لهذه الشريحة الجماهيرية المهمة، من خلال عرض قصص جذابة للأطفال والمراهقين والعائلات، ممن يبدون اهتماماً عالياً بمتابعة الإبداعات السينمائية. وتتضمن اختيارات هذا العام أول فيلم غنائي استعراضي في المهرجان، وهو العمل الرائع "سُكّر: سبعبع وحبوب الخرزيز" للمخرج المصري تامر مهدي وكتابة هبة مشاري حمادة. ويرصد الفيلم سلسلة من المغامرات للفتاة اليتيمة سُكر وأصدقائها، وهو تكملة لفيلمه الموسيقي الاستعراضي والخيالي السابق بعنوان "يوميات سكر: صاحب الظل الطويل". وسيعرض في المهرجان أيضاً فيلم "دب الباندا في أفريقيا" PANDA BEAR IN AFRICA للمخرجين ريتشارد كلوز وكارستن كيليريش، ويتتبع رحلة المغامر "باندا بينغ" لإنقاذ صديقه، وفيلم "نايت أوف ذا زوبوكاليبس" NIGHT OF THE ZOOPOCALYPSE الذي يروي قصة فيروس يحوّل الحيوانات في حديقة حيوان كوليبيبر إلى كائنات زومبي، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن علاج.

وقال أنطوان خليفة، مدير البرامج العربية والكلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "نقدم من خلال برنامجنا هذا العام مجموعة رائعة تم اختيارها بعناية ونفخر بتعريف الأطفال بعالم السينما في مصر وخارجها، وذلك من خلال عرض أول فيلم استعراضي موسيقي في المهرجان، وهو من بطولة حلا الترك وماجدة زكي ومحمد ثروت والذي سيتم عرضه ضمن برنامجنا الرائع للعائلات والأطفال. إننا على ثقة تامة من أنه سيكون ممتعاً للجمهور من جميع الأعمار".

وأضاف كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "نؤكد التزامنا بتعزيز الشعور بالمجتمع وتوفير الأجواء المثالية لجميع أفراد الأسرة في مهرجاننا، ويشجع القسم الخاص بالعائلات والأطفال هذه الشريحة على المشاركة، فضلاً عن حرصنا على رعاية الجيل القادم من صانعي الأفلام وعشاق الأفلام الذين يسهمون في الارتقاء بمستقبل الصناعة. وبدءاً من الحيوانات المحبوبة التي تحولت إلى كائنات زومبي، وحتى المغامرة الملحمية التي يقوم بها دب الباندا، ركزنا على توفير الرعاية لمجموعة مختارة من الأفلام الرائعة والمسلّية لجميع شرائح زوار دورة هذا العام".

قائمة الأفلام المختارة:

"دب الباندا في أفريقيا" PANDA BEAR IN AFRICA

إخراج: ريتشارد كلوز وكارستن كيليريش

عندما يُختطف صديقه التّنين، ويُقدّم كهديّة للأسد الملك الإفريقيّ، ينطلق الباندا المغامر "بينغ" عبر البحار، والصّحاري، والغابات، لإنقاذه.



"سُكّر: سبعبع وحبوب الخرزيز"

إخراج: تامر مهدي وكتابة هبة مشاري حمادة

إصابة "سكّر"، الفتاة اليتيمة الصّغيرة، بالجدري المائيّ تُشكّل بداية غير متوقّعة لمجموعة من المغامرات المثيرة في هذا العرض الموسيقيّ العرب.



“ليلة الانهيار الحيواني” NIGHT OF THE ZOOPOCALYPSE

إخراج: ريكاردو كيرتس ورودريجو بيريز كاسترو

يطلق نيزك فيروسًا فضائيًّا غريبًا يحوّل حيوانات حديقة "كولبيبر للحيوانات" إلى زومبيات متعطّشة للدّماء. مرحبًا بكم في نهاية العالم الحيوانيّ "زوبوكاليبس"!

يشار إلى أن النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ستقام في الفترة من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر، وتتوفر تذاكر جميع عروض الأفلام للبيع على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

الجدير بالذكر، يُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالشراكة مع "روح السعودية" ومجموعة MBC وجينيسيس (محمد يوسف ناغي)، كرعاة رئيسيين؛ ومنصة "تيك توك"، والخطوط الجوية السعودية، ووكالة فيلم العلا، وعلامة "شوبارد"، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG كرعاة رسميين؛ بينما تضمنت قائمة الرعاة الإستراتيجيين لسوق البحر الأحمر "نيوم" وصندوق التنمية الثقافي. بالإضافة إلى الرعاة الداعمون، "نوفا" صالون ميرميد، وتلفاز 11.