فريق سيدات المقاولون العرب يكتسح المعادي واليخت بسباعية

في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2025/2024، حقق فريق المقاولون العرب الأول للكرة النسائية فوزًا كبيرًا على نادي المعادي واليخت، حيث انتهت المباراة بنتيجة 7 - 2.

تألقت اللاعبة عبير محمد محمد بتسجيل ثلاثة أهداف، بينما أضافت نورا محمد يحيى هدفين، وسجلت كل من رحمتو أتوكو وحنان أحمد صدقي هدفًا لكل منهما.

ويعكس هذا الانتصار الدعم المستمر من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، حيث يسعى النادي لتعزيز تطوير كرة القدم النسائية.

الفريق يقوده جهاز فني متميز تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، والكابتن هبه رزق كمدير فني، إلى جانب الكابتن محمد زيادة مدرب عام والكابتن عمر شكر مدرب حراس المرمى.