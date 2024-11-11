جامعة قناة السويس تستقبل وفداً صينياً لبحث آفاق جديدة للتعاون العلمي والتكنولوجي

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، وفداً صينياً رفيع المستوى يضم جانج هواشينج، المستشار العلمي والتكنولوجي بسفارة الصين لدى مصر، و السيد ما لو، رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، والسيد شو تشي فنغ، المدير التنفيذي لشركة تيدا للاستثمار في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والتكنولوجي.

خلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس، التي تضم أكثر من 44 ألف طالب وطالبة في 17 كلية و 4 معاهد ، تعد الجامعة الأولى بمنطقة إقليم القناة وسيناء وأحد ثمار حرب أكتوبر المجيدة، مشيراً إلى أن تاريخ انشاء الجامعة يرجع لـ48 عاماً.

وأشار " مندور" إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمتد لأكثر من 20 عاماً، حيث أثمر عن 6 روافد للتعاون تشمل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، معهد كونفوشيوس، معهد الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تدريس اللغة الصينية بكليات الألسن، الآداب، والعلوم الإنسانية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعرب "مندور" عن رغبته في توسيع مجالات التعاون مع الصين، مؤكداً عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون العلمي والتكنولوجي.

واستعرض الجانبان التبادل العلمي والثقافي منذ عام 1983، معرباً عن أمله في إبرام اتفاقيات جديدة لدعم المشروعات البحثية المشتركة.

من جانبه، أكد جانج هواشينج على أهمية التخطيط المستقبلي للشراكة البحثية، ودعم المؤسسات العلمية لتسويق الأبحاث العلمية وتعزيز التعاون البحثي بين الجامعة والمؤسسات الصينية، إضافةً إلى تشجيع شباب الباحثين للسفر إلى الصين والمشاركة في المشروعات البحثية.

ورداً على ذلك، اقترح الدكتور ناصر مندور زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب لزيارة الصين، لتعزيز الشراكة البحثية ودعم التعاون العلمي.

في سياق متصل، أشاد شو تشي فنغ، المدير التنفيذي لشركة تيدا، بالتعاون مع جامعة قناة السويس، مشيراً إلى حرص الشركة على تقديم فرص تدريبية وتوظيفية لطلاب الجامعة، ومشاركتها السنوية في ملتقى التوظيف الصيني لدعم هذا التوجه.

حضر اللقاء الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، السيد ما وينبو، المدير التنفيذي الصيني لمعهد كونفوشيوس، والدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور ناصر مندور بتقديم درع الجامعة لكل من المستشار العلمي والتكنولوجي، و رئيس الغرفة التجارية الصينية، والمدير التنفيذي لشركة تيدا، تكريماً وتقديراً لدعمهم المستمر للتعاون بين الجانبين.