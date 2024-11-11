آرني سلوت يتغنى بـ محمد صلاح بعد تألقه مع ليفربول هذا الموسم

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق، نظرًا لتألقه اللافت هذا الموسم، حيث يحقق أرقامًا مميزة ويساهم في تعزيز موقع الريدز في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح سلوت عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول قائلًا: "لقد عملت مع محمد صلاح لمدة أربعة أو خمسة أشهر، وقد أثبت جدارته هنا لمدة سبع سنوات متتالية".

وأضاف: "من النادر أن يسجل لاعب هذا العدد الكبير من الأهداف بشكل متواصل؛ وما يجعل الأمر أكثر إثارة هو قدرته على تحقيق هذا الإنجاز عامًا بعد عام".

ويعكس تألق محمد صلاح في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي مدى جودته الفنية وأهميته في تشكيل الريدز، حيث ساهم بفوز الفريق على أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواصلًا قيادة فريقه لتحقيق الانتصارات.