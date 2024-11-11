راندفو شرم الشيخ يناقش أليات اجتذاب كوادر لقطاع التأمين والاستثمار في العاملين

ناقشت الجلسة الثالثة بملتقى شرم الشيخ راندفو السادس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ كيفية اجتذاب كوادر لقطاع التأمين والاستثمار في العاملين تحت عنوان: "تمكين القوى العاملة في مجال التأمين في المستقبل.. بناء الجدار والاحتفاظ بالمواهب"

أدار الجلسة بشير بادو، ناىب رىيس الاتحاد المغربي للتامين، وبمشاركة كلا من كيفين مورويا، المدير العام بكونتيننتال لإعادة التأمين كينيا، بوبا ماهالينجام مدير شركة مواهب أسيا للتدريب والاستشارات بسنغافورة، وشيلا ريسيبرج مستشارة مؤسسة القيادة النسائية في التأمين بإفريقيا.

ومن جانبه قال كيفين مورويا، المدير العام بشركة كونتيننتال لإعادة التأمين كينيا، إن أحد المحاور التي واجهتها عند توظيف الشباب هو أن الشباب يعملون في الشركات المالية وإدارة الأصول بالبنوك وشركات التكنولوجيا عقب تخرجهم ولا يختارون العمل في شركات التأمين.

وشدد على ضرورة اجتذاب المواهب لصناعة التأمين، خاصة وأن 77% من الموظفين المحتملين ينظرون إلى ثقافة الشركة قبل أن يتقدموا ولابد لشركات التأمين أن تتعامل مع ثقافتها كشركات محافظة وتنظر إلى المستقبل مثل جوجل وتسلا، فالقطاع بحاجة إلى فعل ذلك.

وأضاف أن الشركات ترغب دائما في تعين اكتواريين وكذلك توظيف الأفراد من أجل المستقبل وليس الحاضر، فالقطاع يتحرك تجاه شركات التأمين التكنولوجية، مضيفا أن الاستمرار بالطريقة التقليدية لن يؤدي إلى العمل، يجب النظر لمواهب الموظفين، فكل شىء أصبح على الموبايل والعملاء لا يذهبون البنوك أو التسوق الآن، ويجب على شركات التأمين النظر للمستقبل والتعرف على مدى إنتاجية التحول للتكنولوجيا.

وفي سياق متصل قال شيلا ريسيبرج مستشارة مؤسسة القيادة النسائية في التأمين بإفريقيا، إن ما يحفز الشباب للعمل هو 3 احتياجات منها المال والشغف، لافتا إلى إجراء دراسة للتعرف على أسباب الاستمرار في العمل بشركات التأمين، لفهم ما يريدون العمل من أجله، مؤكدة على ىان الشركات تتنافس من أجل التحفيز الذاتي.

وأضافت أنه يمكن للشركات اجتذاب الشباب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك لازم نوصل لهم أنهم بيتعاملوا مع ناس لطفاء وبالتالي ينجذبون للعمل بهذه الشركات، مشددة على أهمية دور الاستثمار في صناعة الكوادر والأمر يتعلق بالكيفية خاصة وأنه يتطلب تكلفة.



ومن جانبه أوضح بوبا ماهالينجام مدير شركة مواهب أسيا للتدريب والاستشارات بسنغافورة، أنه في سنغافورة وماليزيا يقومون بتنظيم ندوات وجلسات في الكليات والمدارس الثانوية للتعريف حول نشاط التأمين مما يعطي فهم أفضل لكيفية العامل مع التأمين.

وأضاف أن أحد الملامح المهمة للاستثمار في الشباب هو تخصيص ميزانية في التدريب، فبعض الشركات تخصص نسبة مئوية محددة للتعليم وتدريب وتطوير الموارد البشرية، موضحا أنه إذا لم نطور الشباب فسيحدث نقص في الكفاءات خاصة بعد أن يتركها الكبار، مشددا على ضرورة الاهتمام بتطوير المهارات.