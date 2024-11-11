ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شبح المجاعة يخيم على الأجواء.. إسرائيل تتمادى في تجويع المدنيين

إسرائيل تتمادى في
إسرائيل تتمادى في تجويع المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داما الكردي تقرير عن خروج التقارير الدولية التي تحذر من شبح مجاعة وشيكة تحلق في أنحاء غزة أن الوضع القاطم ظل على ما هو عليه بل ازداد بمرور الوقت دون أن يتغير شيء على الأرض.


ووفقا للتقرير عرضه ، فإن هناك نداءات دولية وإقليمية لا تجد أمامها إلا رجع الصدى ليس أكثر كنتيجة للاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة ولبنان.


وأوضح أنه في ظل هذا العدوان، استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي في ظل توقعات بالتوصل إلى نتائج إيجابية في لبنان بقيادة آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن وبدعم من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الوقت الذي يشهد تخوفات متزايدة داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، من تأثيرات سلبية وانعكاسات خطيرة لاستمرار الحرب على غزة ولبنان.

القاهرة الاخبارية مجاعة غزة