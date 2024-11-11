شبح المجاعة يخيم على الأجواء.. إسرائيل تتمادى في تجويع المدنيين

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داما الكردي تقرير عن خروج التقارير الدولية التي تحذر من شبح مجاعة وشيكة تحلق في أنحاء غزة أن الوضع القاطم ظل على ما هو عليه بل ازداد بمرور الوقت دون أن يتغير شيء على الأرض.



ووفقا للتقرير عرضه ، فإن هناك نداءات دولية وإقليمية لا تجد أمامها إلا رجع الصدى ليس أكثر كنتيجة للاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة ولبنان.



وأوضح أنه في ظل هذا العدوان، استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي في ظل توقعات بالتوصل إلى نتائج إيجابية في لبنان بقيادة آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن وبدعم من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الوقت الذي يشهد تخوفات متزايدة داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، من تأثيرات سلبية وانعكاسات خطيرة لاستمرار الحرب على غزة ولبنان.