إصابة لامين يامال تبعده عن منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن غياب النجم الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، عن معسكر المنتخب خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد تعرضه لإصابة مؤلمة أثناء مشاركته مع فريقه.

وتعرض لامين للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد فريق النجم الأحمر الصربي ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقد أوضح نادي برشلونة في بيان رسمي تفاصيل الإصابة، حيث تعرض لامين يامال لإصابة من الدرجة الأولى في أربطة الكاحل الأيمن، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وفقًا لتقديرات الفريق الطبي للنادي.

دي لا فوينتي أكد في تصريحاته أهمية صحة اللاعبين، مشيرًا إلى أن تواصله مع برشلونة مستمر لمتابعة حالة يامال عن كثب.