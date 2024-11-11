ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يوجه بتشغيل 3 أسرة عناية متوسطة بمستشفى " أولاد إسماعيل"

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الإثنين، يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية وبحضور الدكتور أبانوب عزت مدير مستشفى أولاد إسماعيل، جولة تفقدية بالمستشفى للاطمئنان إلى انتظام سير العمل والخدمة المقدمة للمواطنين وتواجد الفريق الطبي . 

حيث تفقد دويدار قسم الإستقبال والطؤاري والحضانات و القسم الداخلي، موجهاً بتشغيل 3 أسرة للعناية المتوسطة بالمستشفى وذلك ضمن إجراءات التوسع في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات وتحقيق أقصي إستفادة من الإمكانيات المتاحة. 

وأثناء التفقد لاحظ وكيل وزارة الصحة بسوهاج مريضة تحتاج للعرض العاجل علي طبيب الأنف والأذن، ولعدم وجود الطبيب وقت وصول الحالة، قرر دويدار استدعاء أخصائي الأنف والأذن بالمستشفى، لمكتبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وجه الشكر والتقدير لفريق الحضانات للمستوي المتميز للقسم والتزامهم . 

وفي سياق متصل استجاب دويدار لمطلب أحد مرضي الغسيل الكلوي استوقفه اثناء التفقد مطالباً بتغيير موعد الشفت الخاص به لظروفه وبعد المسافة ما بين منزله والمستشفي وعلي الفور وجه مدير المستشفي بتلبية مطلب المريض والإستجابة له .

1000008768
1000008768
1000008771
1000008771
1000008774
1000008774
1000008765
1000008765
1000008762
1000008762
1000008759
1000008759
1000008747
1000008747
1000008756
1000008756
1000008744
1000008744
1000008750
1000008750
1000008753
1000008753
وكيل وزارة الصحة بسوهاج وكيل صحة سوهاج وزارة الصحة سوهاج الغسيل الكلوي صحة سوهاج