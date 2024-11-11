وكيل صحة سوهاج يوجه بتشغيل 3 أسرة عناية متوسطة بمستشفى " أولاد إسماعيل"

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الإثنين، يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية وبحضور الدكتور أبانوب عزت مدير مستشفى أولاد إسماعيل، جولة تفقدية بالمستشفى للاطمئنان إلى انتظام سير العمل والخدمة المقدمة للمواطنين وتواجد الفريق الطبي .

حيث تفقد دويدار قسم الإستقبال والطؤاري والحضانات و القسم الداخلي، موجهاً بتشغيل 3 أسرة للعناية المتوسطة بالمستشفى وذلك ضمن إجراءات التوسع في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات وتحقيق أقصي إستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وأثناء التفقد لاحظ وكيل وزارة الصحة بسوهاج مريضة تحتاج للعرض العاجل علي طبيب الأنف والأذن، ولعدم وجود الطبيب وقت وصول الحالة، قرر دويدار استدعاء أخصائي الأنف والأذن بالمستشفى، لمكتبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وجه الشكر والتقدير لفريق الحضانات للمستوي المتميز للقسم والتزامهم .

وفي سياق متصل استجاب دويدار لمطلب أحد مرضي الغسيل الكلوي استوقفه اثناء التفقد مطالباً بتغيير موعد الشفت الخاص به لظروفه وبعد المسافة ما بين منزله والمستشفي وعلي الفور وجه مدير المستشفي بتلبية مطلب المريض والإستجابة له .

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