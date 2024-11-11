الخميس.. انطلاق مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ إن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ قد اعتمد الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم 28 من نوفمبر الجاري.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية للعام الدراسي 2024/ 2025م، والمقرر له أن يبدأ الخميس القادم 14/ 11 / 2024م، وذلك بفتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بالكليات، وسحب ، وتقديم الاستمارات، والذي سوف يمتد من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً، على أن تسير العملية الانتخابية؛ وفق الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ المختصين بالجامعة الأهلية؛ لإنهاء كافة الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب؛ في إطار من الحرية، والشفافية، واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، وذلك داخل الحرم الجامعي بمدينة أسيوط الجديدة، ولأول مرة، مؤكدًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب.

كما وجه الدكتور أحمد المنشاوي، دعوته لأبنائه الطلاب؛ للانخراط في الأنشطة الطلابية المختلفة، وانتخابات الاتحادات الطلابية؛ ليختاروا ممثليهم عن اقتناع، وخاصة أنها تمثل أول تجربة ديمقراطية؛ تدرب الطلاب على المشاركة السياسية، والتفاعل الإيجابي؛ سواء بالترشح، أو الانتخاب؛ مما يرسخ لديهم قيم الثقة بالنفس، وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة صوته الانتخابي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ إنه من المقرر أن يتضمن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب يوم الأحد 17/ 11، إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين ، على أن يتم تلقي الطعون يوم الاثنين 18/ 11 من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً ، يعقبها يوم الثلاثاء 19/ 11 ؛؟فحص الطعون، وفي اليوم التالي الأربعاء 20/ 11 ؛ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية.

وأضاف الدكتور نوبي محمد حسن ؛ إنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية بدءاً من الخميس 21/ 11 ، مع توجيه الطلاب؛ بضرورة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية المنظمة للعملية الانتخابية داخل الجامعات المصرية، والتي تنص على منع استخدام الشعارات الطائفية، أو الفئوية، أو الحزبية في أعمال الدعاية، منوهاُ إلى انطلاق عملية التصويت يوم الأحد 24/ 11 ، خلال الجولة الأولى من انتخابات الكليات ، ويتم الفرز ، وإعلان النتائج في اليوم ذاته، ويعقبه يوم الاثنين 25/ 11 ؛جولة الإعادة في حالة تساوي الأصوات ، ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 26 /11 ؛ انتخابات أمناء اللجان ، ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة الأهلية ، يليه يوم الأربعاء 27/ 11 ؛ انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه بالكليات، على أن يتم اختتام الماراثون يوم الخميس 28/ 11 ؛انتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، ومساعديهم، وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه.

هذا ومن الجدير بالذكر؛ أن العملية الانتخابية تجرى تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب، والأستاذة سهام بكر محمد ، والأستاذة هبة حجازي مسئولتي النشاط.

