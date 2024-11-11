رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل أمين مجلس الجامعات الأهلية

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والوفد المرافق له، الدكتور إبراهيم الدسوقي الأستاذ بهندسة عين شمس، الدكتور حسين فريد الأستاذ بهندسة عين شمس.

وخلال اللقاء استعرض عكاوي حجم الإنجاز في جامعة جنوب الوادي الأهلية وانتظام العملية التعليمية في برامج( الطب و الجراحة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الصيدلة، الهندسة، التمريض الألسن، العلوم الادارية)

وأشار إلى حرص الجامعة على تنوع التخصصات وارتباطها بسوق العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ٢٠٣٠ والتي تهدف لتزويد الطلاب بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا ركيزة اساسية في بناء اقتصاد معرفي ، وأضاف عكاوي ان ادارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالجودة ومخرجات التعليم

ورافق رئيس الجامعة وفد مجلس الجامعات الاهلية في جولة تفقدية بمقر جامعة جنوب الوادي الاهلية بحضور الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي لرئيس الجامعة الاهلية ،و الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة مسئول مركز معلومات الجامعة الاهلية ، ومنسقي البرامج واعضاء هيئة التدريس و العاملين



وقدم رئيس الجامعة ومنسقو البرامج شرحا لاهم الامكانيات المادية والبشرية لبرامج الجامعة الاهلية والتجهيزات الخاصة بالمعامل وقاعات التدريس و التكامل بين الجامعة الام والجامعة الاهلية

تضمنت الجولة التفقدية زيارة للإدارة المركزية للجامعة الأهلية وجولة بقاعات الانشطة الطلابية والمكاتب الإدارية وجولة تفقدية بمنشآت الجامعة وتفقد للمعامل وقاعات التدريس



وأشاد الدكتور ماهر مصباح بحجم الانجاز بجامعة جنوب الوادي الأهلية والتكامل مع الجامعة الام في الجوانب الاكاديمية والادارية وانتظام العملية التعليمية بمختلف البرامج وتوافر مختلف الخدمات للطلاب.