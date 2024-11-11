كرم جبر: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على مبادئ ثابتة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أهم رسالة ينقلها لوسائل الإعلام خلال حضور القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، هو الدور المصري منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أنه ثابت لا يتغير ودور قوي بيقوم على محاور أساسية، أولهما الدعوة الدائمة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني بالقدر الكافي.

وتابع «جبر»، خلال لقاء خاص مع كاميرا «إكسترا نيوز»، على هامش القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض: "نحن مقدمون على فصل الشتاء وبما فيه من ظروف مناخية لابد من أن يسارع المجتمع العربي والإسلامي والدولي بتقديم المساعدات الغذائية»، مؤكدًا أن الأمر الثاني هو أن الدور المصري يركز على العودة للقضية الأصلية وهي إقامة الدولة الفلسطينية">

وأوضح، أنه لا سلام ولا استقرار ولا هدوء في منطقة الشرق الأوسط طالما ظلت القضية الفلسطينية بلا حل، وأن هذا يعد هدف استراتيجي للسياسة المصرية للتوصل لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية لفتح أبوبا الأمل أمام الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الأمر الثالث كانت رسالة مصر واضحة منذ البداية وهي عدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن منذ اللحظة الأولى كان رأي مصر قطاع بأن سيناء خط أحمر ولن يتم السماح بتهجير، مشددًا على أن الرأي العام العالمي وزعماء الدول غيروا وجهة نظرهم المغلوطة التي تحمل وجهة النظر الإسرائيلية بضرورة تهجير الفلسطينيين، فأصبح الجميع مقتنع أن التهجير يؤدي لمزيد من المشاكل والتعقيدات، مشددًا على أن مصر دائمًا ما كانت تدعو لعدم توسيع الصراع، ولكن الآن إسرائيل توسع الصراع بالحرب في جنوب لبنان.



