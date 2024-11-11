الشعب الجمهوري بالمنيا: القبائل العربية لم تتلون أو تتأخون

قال هاني مطير الفرجان رئيس لجنة القبائل العربية بحزب الشعب الجمهوري بالمنيا أن القبائل العربية ماضيا وحاضرا ومستقبلا في كتف الدولة كما أن القبائل العربية لم تتلون وعلي مر التاريخ لم تكن إلا مع الدولة المصرية ثابتة علي موقفها ولم يستطيع التيار الديني اختراق القبائل العربية ويكفى موقف قبائل سيناء ومشايخها فى مؤتمر الحسنة للدلالة على وعى ووطنية وانتماء القبائل العربية من أهل سيناء إلى وطنهم الوحيد مصر

أضاف هاني مطير الفرجاني أن القبائل العربية اختارت الإستقرار والمحافظة علي الدولة آمنة القبائل العربية استشعرت نعمة الأمن والاستقرار وإذا كانت الصحة تاج علي رؤؤس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضي كذلك الأمن هو تاج واكبر نعمة علي الإنسان هو الأمن والاستقرار

واضاف رئيس لجنة القبائل العربية بالشعب الجمهوري أن الحزب بصدد عقد مؤتمر كبير لأبناء القبائل العربية بالمنيا تمهيدا لضم عدد كبير منهم للحزب ضمن خطة التطوير التي يقوم بها محمد شوقي أمين التنظيم الجديد