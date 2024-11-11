نائب رئيس جامعة بنها تشهد فعاليات النشاط الرياضي بمجمع الملاعب

شهدت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات النشاط الرياضي والذى اقيم بمجمع الملاعب بالجامعة ومتابعه مباراة كره القدم بين كلية الآداب وفريق الوافدين بالجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية، وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.

ومن جانبها أشارت نائب رئيس الجامعة إلى أهمية النشاط الرياضي فى بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، بالإضافة إلى نشر الوعى والثقافة الرياضية بين الطلاب، مؤكدة على اننا نسعى الى تكوين هؤلاء الطلاب الوافدين ورعايتهم والوقوف على مواهبهم الحقيقية واستثمارها ليصحبوا مبدعين، وإيجاد فرصة لهم للرعاية والعناية في جميع الجوانب الترفيهية والإبداعية والتعليمية.