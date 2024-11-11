متلازمة التمثيل الغذائي للسيدات.. 6 علامات تنذر بالمرض

تعاني بعض النساء من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة صحية معقدة تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري، وترتبط هذه الحالة بنمط حياة غير صحي إلى جانب بعض المشكلات الصحية التي قد لا يتم علاجها بالشكل المطلوب، ومن الشائع أن تكون أجسام المصابات بمتلازمة الأيض على شكل "ثمرة التفاح"، حيث يتميزن بخصر عريض وتراكم الدهون حول منطقة البطن، لكن هناك علامات خفية يمكن أن تشير إلى الإصابة بهذه المتلازمة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز هذه العلامات وفقًا لما تم نشره بموقع "Eating Well".

ارتفاع نسبة السكر في الدم

يُعد ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى 100 ملج/ديسيلتر أو أكثر من أهم العلامات التحذيرية لمتلازمة التمثيل الغذائي، حيث قد يشير إلى مقاومة الأنسولين، تشمل أعراض هذه الحالة الشعور بالعطش المفرط والحاجة المتزايدة للتبول، وهي إشارات مبكرة لارتفاع نسبة السكر عن المعدل الطبيعي.

الإرهاق المستمر

تشعر بعض النساء بالإرهاق والتعب بشكل مستمر دون سبب واضح، وقد يعود هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب متلازمة التمثيل الغذائي، ويعد هذا العارض تحذيرًا للحاجة إلى تنظيم مستويات السكر وإجراء فحوصات طبية إذا استمر التعب لفترات طويلة.

تغيرات في الجلد

يمكن أن تكون التغيرات الجلدية علامات خفية للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي؛ حيث تظهر أحيانًا زوائد جلدية غير ضارة تعرف بالأكروكوردونات، كما قد تظهر بقع داكنة مخملية في مناطق مثل مؤخرة الرقبة، الإبطين، والفخذ، وهي علامات تشير إلى مقاومة الأنسولين.

آلام وتنميل في القدمين

الشعور بالألم أو الحرقان أو الوخز أو التنميل في القدمين قد يكون دليلًا على تأثر الأعصاب والأوعية الدموية بمتلازمة التمثيل الغذائي، فارتفاع نسبة السكر وضغط الدم والكوليسترول غير المنتظم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب وأمراض الأوعية الدموية في الأطراف، مما يزيد من احتمال الإصابة باعتلال الأعصاب الطرفية.

سوء التغذية

يرتبط النظام الغذائي غير المتوازن بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي؛ إذ يعزز اتباع نظام غذائي متوسطي، غني بالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، من الوقاية من هذه المتلازمة، ويتضمن هذا النظام كميات معتدلة من الأسماك، والدواجن، ومنتجات الألبان، والمكسرات، وزيت الزيتون.

قلة النشاط البدني

يؤدي نمط الحياة الخامل وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، لذلك فإن التمارين والحركة اليومية تساهمان في تحسين الصحة العامة وتخفيف الأعراض المرتبطة بهذه المتلازمة.