حدث في مثل هذا اليوم.. نهاية الحرب العالمية الأولى ورحيل ياسر عرفات

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الحادي عشر من نوفمبر، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1. نهاية الحرب العالمية الأولى (1918): يعتبر 11 نوفمبر 1918 تاريخًا مفصليًا في التاريخ العالمي، حيث وقّعت هدنة أنهت القتال في الحرب العالمية الأولى، توقفت الأعمال العدائية بين الحلفاء وألمانيا، وسُجّل هذا اليوم كـ"يوم الهدنة"، وتحول تحول هذا اليوم لاحقًا إلى "يوم الذكرى" في العديد من الدول لتكريم الجنود الذين سقطوا في الحروب.

2. يوم الذكرى في الكومنولث (Remembrance Day): في الدول الأعضاء في كومنولث الأمم مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، يُحتفل بيوم الذكرى في 11 نوفمبر من كل عام، حيث يتم تكريم الجنود والمقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم في الحروب، وخاصةً في الحربين العالميتين.

3. عيد القديس مارتن في أوروبا: تحتفل بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، بعيد القديس مارتن في 11 نوفمبر، ويرتبط العيد بمشاركة الأطفال في مسيرات تقليدية وهم يحملون الفوانيس.

4. استقلال أنغولا عن البرتغال (1975): في 11 نوفمبر 1975، نالت “أنغولا” استقلالها عن “البرتغال” بعد سنوات من النزاع المسلح، وأدى هذا الحدث إلى تشكيل جمهورية أنغولا الشعبية، ولكنه أيضًا كان بداية للحرب الأهلية الأنغولية التي استمرت لعقود.

5. إعلان جمهورية بولندا المستقلة (1918): في نفس اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى، أعلنت بولندا استقلالها بعد أكثر من 120 عامًا من التقسيم بين الإمبراطوريات الثلاث: الروسية والنمساوية-المجرية والبروسية.

6. وفاة ياسر عرفات (2004): في 11 نوفمبر 2004، توفي “ياسر عرفات”، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية، بعد تدهور حالته الصحية، وأثار موته تساؤلات عديدة حول الأسباب، وترتب عليه تحولات في القيادة الفلسطينية.

7. يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة (Veterans Day): يُعتبر هذا اليوم تكريمًا للمحاربين القدامى في الولايات المتحدة، ويتم الاحتفال به سنويًا في 11 نوفمبر، حيث يتم تكريم الجنود الأمريكيين الذين خدموا البلاد في أوقات الحرب والسلام.