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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حامد فارس: العالم العربي مد يده بالسلام كثيرًا في سبيل حل الدولتين

الدكتور حامد فارس،
الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية
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قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط أمام مفترق طرق تاريخي بين خفض التصعيد والسعي لوقف شامل لإطلاق النار ثم الانطلاق إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين باعتباره المرجعية  الرئيسة سواء للأمم المتحدة أو قرار مجلس الأمن ذو الصلة.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تسعى إلى أن يكون التصعيد بشكل أشمل سعيًا لتكريس واقع جديدة في المنطقة وليس فقط العمل على وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن دائرة الصراع اتسعت لتشمل لبنان لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، وأصبحت المنطقة بين التصعيد من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدعم المطلق الذي يقدم لها، في ظل أن العالم العربي والإسلامي مد يده بالسلام أكثر من مرة في سبيل تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وأن تخرج المنطقة أو العالم من هذه الحلقة التي لم تحقق الأمن والسلام.

وواصل: «أرى أن أمن إسرائيل مرتبط ارتباط وثيقا بإقامة دولة فلسطينية، والقمة تؤكد على حرص الدول العربية والإسلامية لتوحيد المواقف العربية وصولا لمخرجات هذه المرة ستكون قوية».
 

الدكتور حامد فارس العلاقات الدولية منطقة الشرق الاوسط