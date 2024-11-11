طارد للسموم ومحفز للدايت.. دراسة تكشف الكمية المثالية للماء يوميًا

يشكل الماء أحد العناصر الأساسية للحياة، فهو ليس فقط ضرورياً للإنسان بل لكل الكائنات الحية على كوكب الأرض، إذ لا يمكن الاستغناء عنه لدوره الحيوي في ضمان صحة الجسم وسلامته، ويؤكد خبراء التغذية على أهمية تناول الماء بانتظام، وبكميات مناسبة لتجنب أية أضرار قد تنتج عن نقصه أو زيادته، وتقدم لكم “البوابة نيوز” الكمية المثالية التي يجب تناولها يومياً للحفاظ على جسم صحي ومتوازن، وفقًا لما تم نشره بموقع "انفيسينا" الطبي.

تشير الدكتورة لاريسا غيدولوخوفا، أخصائية التغذية، إلى أن الماء يعد مكونًا أساسيًا من مكونات جسم الإنسان، وتتراوح نسبته في جسم الإنسان بين 60 إلى 80% حسب العمر والوزن، وأوضحت أن نقص كمية الماء في الجسم قد يؤدي إلى مشكلات مثل التورم أو الشعور بالانتفاخ، في حين أن زيادة كميته قد تسبب التخمة وزيادة الوزن التي بدورها ترفع من خطر الإصابة بأمراض السمنة.

وتوضح “غيدولوخوفا” أهمية الماء للجسم، حيث يشكل جزءاً أساسياً من مكونات الدماغ ويدخل ضمن تكوين كل عضو وخليّة في الجسم، ويلعب دورًا محوريًا في العمليات الحيوية الأساسية التي تحافظ على صحة الأعضاء وأنسجة الجسم، ومع تقدم الإنسان في العمر، يفقد الجسم قدرًا من الماء، مما يجعل من الضروري تعويضه باستمرار لتجنب مخاطر صحية خطيرة.

كما تنصح بتناول كميات كافية من الماء يوميًا لتحقيق جسم صحي ومتوازن، مشيرة إلى أن استهلاك الماء بكمية مناسبة يساعد على التخلص من الوزن الزائد والسموم المتراكمة، وتشجع الأفراد على بدء يومهم بتناول الماء الدافئ، مع الحرص على تناول وجبات خفيفة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحفيز الصحة العامة.

ووفقًا لما ذكرته، ينبغي أن تتراوح كمية الماء التي يحتاجها الجسم ما بين 30 إلى 40 ملليلتراً لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ولفتت إلى أنه في حال تفضيل البعض شرب المياه المعدنية، فمن المستحسن أن يتناولوا كوبين من الماء العادي إلى جانبها، وفي حال لم يكن هناك رغبة في شرب الماء العادي، يمكن إضافة شرائح من الليمون أو أوراق النعناع لتحسين الطعم وزيادة الفائدة، فيعتبر تناول الماء بانتظام وبكميات مناسبة أحد أهم الأسس للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز وظائفه، خاصة في ظل نمط الحياة المعاصر الذي قد يعرض الجسم لفقدان السوائل بكميات كبيرة.