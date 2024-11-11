ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير استراتيجي: القمة العربية الإسلامية رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد عز العرب خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ القمة العربية الإسلامية بالرياض رسالة بدرجة أساسية موجهة للإدارة الأمريكية الجديدة المنتخبة التي تسعى إلى وضع حد لحرب غزة ومنع التصعيد في الجبهة الجنوبية للبنان.


وأضاف عز العرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رؤساء عدد من الدول العربية والإسلامية أشاروا إلى هذا الأمر في القمة، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والانتقال من وضع إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى مسار آخر وهو التنمية هو إقامة دولتين.


وتابع: "الموقف العربي والإسلامي هو أن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مرهونة بالتخلي عن العسكرة والتوجه نحو السلم وإقامة الدولة الفلسطينية".

القمة العربية الإسلامية حرب غزة الجبهة الجنوبية للبنان