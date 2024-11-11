محافظ بني سويف يشهد ختام دورى منتخبات مجالس المدن في خماسي القدم

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر"كأس دورى منتخبات مجالس المدن" في خماسي كرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 ، حيث أقيمت المباريات بملعب نادى الشباب الرياضي بمدينة بني سويف

جاء ذلك بحضور: هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف،محمد بكري رئيس مركز ببا،هاشم شوقي صلاح رئيس مركز ناصر، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، عبدالله سيف مدير إدارة الرياضة، رائد رمضان مدير إدارة شباب ببا ، عاطف عبدالله مدير إدارة شباب ناصر، عماد جابر مدير إدارة شباب غرب النيل بنى سويف وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب المشاركة

وحرص المحافظ على التقاط صور جماعية لفرق المربع الذهبي ، والذي ضم فريق مركز شباب كوم أبوخلاد" ناصر" صاحب لقب البطولة وسلمه كأس النسخة الحالية،بجانب الوصيف فريق مركزشباب طحا البيشة،وصاحب المركز الثالث مركز شباب البرانقة "ببا" بعد فوزه على مركز شباب الحكامنة "بني سويف" بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والتي كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3

وقد أعرب المحافظ عن سعادته لحضور ختام البطولة التي أقيمت ضمن مشاركة الشباب والرياضة في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية" بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا حرصه على متابعة أى نشاط رياضي يقام بالمحافظة لما يمثله من فرصة لتعزيز لقاءاته بالشباب والذين يسهمون بشكل كبير في رفع اسم بني سويف على صعيد كافة المسابقات ،ومقدماّ الشكر لمسؤولى الشباب والرياضة علي جهودهم في تنظيم البطولة.

من جهته أضاف "الجبالي" أن بطولة دورى منتخبات مجالس المدن تحمل اسم "كأس المحافظ" وشهدت مشاركة 16 فريقاً تم تقسيمهم الى (4) مجموعات وصعود أول وثانى المجموعات الأربعة للعب دور الــ8 ثم صعود الفائزين الى دور الـــ4 قبل النهائى ثم مباراتى تحديد الأربع مراكز الأولى من فرق المربع الذهبي ، معربا عن تقديره للمحافظ وحرصه على حضور النهائي وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.