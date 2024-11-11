إحالة أوراق المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بالقليوبية إلى المفتى

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، إحالة أوراق سائق، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل شخص طعنا إثر نشوب مشاجرة بينهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20867 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 3910 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2023/8/3 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيريه - محافظة القليوبية.

أحالت النيابة العامة المتهم "علي.س.م" 22 سنة، سائق، ومقيم شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية

قتل المجني عليه "عبد العليم عوض عبد العليم"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الابيض محل الاتهام الثاني وتوجه إلى مكان تواجد الذي أيقن تواجده به سلفاً وما أن ظفر به حتى سدد له ضربه بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصداً بذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واستطرد امر الإحالة أن المتهم حازا وأحرزا بغير ترخيص أدوات (شومة) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

توصلت المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، إلى نشوب مشاجره بين طرفين على اثرها بيت المتهم الأول النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض محل الاتهام الثاني وتوجه إلى محل مكان تواجده الذي أيمن تواجده به سلفاً وما أن ظفر به حتي سدد له ضربه واحده استقرت براسه فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من ازره، وعزى قصد المتهمين من ذلك الفعل إزهاق روحه.