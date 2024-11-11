اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن إيجاريا

كشفت بعض المصادر عن رد الاتحاد المصرى لكرة القدم، على استفسار الزمالك عن القيد الاستثنائي للاعبه الجديد.

وكان الزمالك قد بعث باستفسار للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن إمكانية قيد للاعب اوفي ايجاريا المنتظر التعاقد معه خلال الفترات المقبلة.

وذكرت بعض المصادر ان إدارة اتحاد الكرة رفضت قيد أى صفقات جديدة قبل الموعد المحدد لموسم الانتقالات الشتوية القادمة.

بناءا على قرار من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قررت إدارة الفريق الأبيض، التعاقد مع اللاعب أوفي ايجاريا.

وجاء ذلك التعاقد عقب خلو مقعد أجنبي من قائمة الزمالك عقب قرار رحيل اللاعب البنيني سامسون مهاجم الفريق بالتراضي.

وأكد اتحاد الكرة صعوبة قيد اللاعب اوفي ايجاريا في قائمة الزمالك إلا من خلال فتح باب القيد من جديد مع الأول من يناير المقبل.