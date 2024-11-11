قرار من النيابة ضد طالب دهس مواطن أثناء عبور الشارع بالقاهرة

تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق طالب تسبب فى وفاة مواطن أثناء عبوره الشارع.

وأمرت النيابة حبس المتهم نصر 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص إحدى الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.