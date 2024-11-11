كرة نسائية.. وادي دجلة يتغلب على الزمالك بهدفين دون رد

استطاع وادي دجلة إلحاق الهزيمة بنظيره فريق الزمالك وذلك خلال مباراة جمعتهما على ملعب وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

فقد تغلب وادي دجلة بفوز ساحق بهدفين دون رد ، حيث سجلت نهى الصلح، الهدف الاول لصالح فريق وادى دجلة في الدقائق الأولى من عمر المباراة في الشوط الاول .

ليحاول الزمالك السيطرة على الكرة ومحاولة التغلب على دجلة إلا أن وادى دجلة نجح فى ترجمة سيطرته على الكرة .

ليحرز بعدها نادي وادي دجلة هدفه الثاني بأقدام مهاجمته منار السيد، قبل نهاية المباراة

ليحجز فريق وادى دجلة مقعد في صدارة الترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية برصيد 12 نقطة بعد النادي الاهلي .