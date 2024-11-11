لؤي يعود بأغنية "بطلت طيبة" ويستعد لإصدار أغانٍ بشكل منفرد

طرح النجم لؤي أغنيته الجديدة "بطلت طيبة"، التي حققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، لتعلن عودته إلى الساحة الغنائية بقوة، وتتوفر الأغنية الآن على عدة منصات موسيقية.

أغنية "بطلت طيبة" تأتي بكلمات مؤثرة تعبر عن مرحلة نضج فني وإنساني، من كلمات حسام سعيد، ألحان وتوزيع إسلام رفعت.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "مليت أوزع حب ع البشر كافة كفتهم اللي تطب وكفتي خافة… مليت أعيش للناس ولروحي أكون ناسي وأراعي 100 إحساس ويدوسوا إحساسي بطلت طيبة خلاص قررت أكون قاسي ونفسي من دلوقتي أشيلها فوق راسي".

بعد نجاح "بطلت طيبة"، يستعد لؤي لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة بشكل منفرد (سينجل) خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصدر أول هذه الأغاني في غضون شهر، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية الكبيرة على أغنيته الأخيرة.

فريق العمل لأغنية "بطلت طيبة": كلمات حسام سعيد، لحن وتوزيع إسلام رفعت، ميكس وماستر منير ماهر، جيتار أحمد حسين، صولو كيبورد صابر عشماوي، بزق أسامة حسن.

وكان لؤي قد أحيى مؤخرًا واحدة من أقوى حفلاته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ32، وسط حضور جماهيري ضخم، حيث رفع الحفل شعار “كامل العدد”.

وقدم لؤي خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها “أخاف ليه”، “آه يا عين”، “مين فينا”، “نقابل ناس”، و”بلدنا”.



