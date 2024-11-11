حملة على سيارات التاكسي والسرفيس في دمياط

ترأس اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد في دمياط ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور ، تم خلالها متابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة و وضع ملصقات بها على الزجاج الأمامى والخلفي للسيارة ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمنظومة النقل والمواقف داخل المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة، ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين، وتحقيق الانضباط المرورى.

كما تم متابعة التزام سيارات التاكسي بفتح البنديرة " الكيلو الأول ١٠ جنيهات والكيلو الذى يليه بقيمة ٣ جنيهات " ، حيث استوقف السكرتير العام المساعد ، عدد من السيارات واستمع إلى المواطنين للتأكد من عدم مطالبتهم بدفع قيمة أعلى من التعريفة المحددة .

وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين بفرض غرامات فورية وفى حالة تكرار المخالفة يتم الغاء ترخيص السيارة وخط السير .

وللابلاغ عن اى مخالفات تخص تلك المنظومة يتم التواصل مع رقمى خط شكاوى محافظة دمياط" ١١٤" و " ٠٥٧٢٢٦٤١٢١" و طوارئ المرور " ٠٥٧٢٣٦٠٠١"

قام فريق هيئة الاستشعار عن بعد وجامعة السويس وفريق من خبراء الهيئة بزيارة ميدانية إلى المزرعة بالرطمة في دمياط، حيث قام الفريق برئاسة الدكتورة الهام علي بأخذ ٢٨ عينة من ١٤ محطة لتغطية الاربع احواض الاستزراع السمكى و تحليلها وبدء رصد عدد من المحاور المتعلقة بالحالة العامة للمزرعة، تمهيدًا لدراسة تلك المحاور ووضع المخطط العام للتطوير وتحسين الإنتاجية للمزرعة وتعظيم العائد الاقتصادى فى إطار البروتوكول الذى وقعه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من المزرعة السمكية بالرطمة و تقديم الدعم اللازم لجعل مدينة رأس البر "مدينة ذكية".