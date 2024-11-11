الفنان كريم صبحي يشارك في بطولة فيلمين دفعة واحدة.. "تليجراف وروج أسود"

يشارك الفنان كريم صبحي في عدة أعمال فنية خلال الفترة الحالية، حيث يعيش نشاط فنى مميز، إذ يشارك في بطولة مسلسل بعنوان "تليجراف" من بطولة النجمين أحمد فهمى، وميرنا نور الدين، ومقرر عرضه في رمضان المقبل 2025 على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، ويشارك في بطولة العمل نجلاء بدر، صفاء الطوخى، أحمد الشامى، يوسف عثمان، جالا هشام وأخرون.

كما يشارك في مسلسلات الأوف سيزون بمسلسل "روج أسود"، بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسى، مى سليم، فرح الزاهد، أحمد جمال سعيد، كريم العميرى، أحمد فهيم، وأخرون، تأليف ايمن سليم، وإخراج محمد حماقي.

كما انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "هو ده" من بطولة ساندى على، كريم العميرى، وأخرون، من إخراج إندى إسحاق، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أخر أعمال كريم صبحي مسلسل "جولة أخيرة" من بطولة النجم أحمد السقا وعرض على منصة أمازون، وشارك في بطولة المسلسل كلا من اشرف عبد الباقى، رشدى الشامى، وأسماء أبو اليزيد، وأخرون، إخراج مريم ناعوم .