ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب سعودي: موقف مصر الحازم أحبط المخطط الإسرائيلي لتهجير أهل غزة

الكاتب السعودي أحمد
الكاتب السعودي أحمد الشهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الكاتب السعودي أحمد الشهري، أنّ موقف مصر الحازم قام بإحباط المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تهجير أهل غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الشهري، في لقاء خاص، عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن للدولة المصرية موقف مشرف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي حل ضيفًا ببلده الثاني المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

وأشاد، بجهود مصر قيادةً وحكومة وشعبًا، والموقف المصري الداعم لصمود الشعب الفلسطيني، والمشاركة المصرية في القمة العربية، مؤكدًا، أنّ المشاركة المصرية في أي فعالية هو عامل أساسي في إنجاحها.

الكاتب السعودي أحمد الشهري القضية الفلسطينية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي