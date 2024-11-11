كاتب سعودي: موقف مصر الحازم أحبط المخطط الإسرائيلي لتهجير أهل غزة

أكد الكاتب السعودي أحمد الشهري، أنّ موقف مصر الحازم قام بإحباط المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تهجير أهل غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الشهري، في لقاء خاص، عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن للدولة المصرية موقف مشرف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي حل ضيفًا ببلده الثاني المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

وأشاد، بجهود مصر قيادةً وحكومة وشعبًا، والموقف المصري الداعم لصمود الشعب الفلسطيني، والمشاركة المصرية في القمة العربية، مؤكدًا، أنّ المشاركة المصرية في أي فعالية هو عامل أساسي في إنجاحها.