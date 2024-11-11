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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تواصل البرنامج التدريبي للتأهيل لمنصب عميد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين الموافق ١١ من نوفمبر؛ فعاليات البرنامج التدريبي السادس؛ لتأهيل السادة الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، وذلك تحت إشراف: الدكتور جابر مجاهد مدير المركز، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل منصب عميد، وذلك بقاعة المركز بالمبني الإداري.

 أوضح “المنشاوي”، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو: تنمية وصقل معارف ومهارات، السادة أعضاء هيئة التدريس؛ بما يمكنهم من ممارسة أدوراهم القيادية، ومهامهم الإدارية؛ بكفاءة واحترافية، موضحاً أن البرنامج يتناول موضوعات مهمة حول: التطوير المؤسسي لقطاعات الجامعة المختلفة، والتخطيط الاستراتيجي، والجوانب القانونية، والإدارية، والمالية بالجامعات، وذلك من خلال؛ نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في المجالات المختلفة من قيادات الجامعة.

  ومن جانبه، قدّم الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة بعنوان: "الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف علي الرسائل العلمية"والتي تناول خلالها، دور كل مشرف علي الرسالة ومسئوليته، وأهمية المراجعة اللغوية للرسالة، وضرورة الالتزام بنسبة الإقتباس، وتشكيل لجنة الحكم علي الرسالة، والضوابط التي أقرها مجلس الدراسات؛ للإشراف على الرسائل العلمية، مستعرضاً أهمية النشر الدولي للأبحاث العلمية.

 وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور جابر أحمد مجاهد، أن البرنامج التدريبي يشارك فيه (١١) متدرب من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، والعلوم، والتربية الرياضية، والطب البيطري، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، وتمتد فعالياته خلال الفترة من ١٠ إلي ١٢ من شهر نوفمبر، ويتضمن البرنامج (٧) جلسات، فضلاً عن الحلقات النقاشية، وذلك بهدف؛ تطوير قدرات المشاركين، وتبادل الخبرات والآراء بين المرشحين، لتقلد هذا المنصب؛ لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياته.

 

أعضاء هيئة التدريس البرنامج التدريبي البحث العلمي التطوير المؤسسى الجوانب القانونية الد الدكتور احمد المنشاوي