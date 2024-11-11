الخميس.. اجتماع موسع لشعبة المخابز لمناقشة تعديلات القرار 175 ورخص الإصدار

أكد خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم عقد اجتماع موسع الخميس المقبل في مقر غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عبدالله غراب، للجمعية العمومية تضم رؤساء الشعب النوعية في محافظات الجمهورية.

وقال صبري في تصريحات اليوم، إن الاجتماع سيشهد عرض كل ما دار من مناقشات وما تم التوصل إليه من إتفاق مع اللجنة المشكلة بقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الطلبات المقدمة من الشعبة العامة، إضافة إلي ما تم مناقشته بشأن التعديلات بالقرار 175 لسنة 2024، ورخص الإصدار طبقاً للقانون 154 لسنة 2019.