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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الأقصر: بعثة بنك التنمية الإفريقى تستكمل أجندة العمل.. صور

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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استكملت بعثة بنك التنمية الإفريقى أعمالها بعقد اجتماع بمقر ديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ترأسه اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مع وفد بعثة بنك التنمية الإفريقى.

 وضم الوفد كل من الدكتور ياسر علوان، والمهندسة غادة مصطفى، وإبراهيم حميد، Ms. Rozein، Ms Alba، Ms Nora ، ممثلي بنك التنمية الأفريقى، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعاتPMU، والمهندسة ريهام حلمى، والمهندسة عزه محمود، وأحمد على، والمهندسة فاطمة كريم من الوزارة،حيث تناول الإجتماع دور الشركة فى متابعة الأعمال بالمشروع، وأشاد الوفد بدور الشركة فى العمل على تذليل العقبات لإنهاء أعمال المشروع فى الوقت المحدد له.

ويخدم المشروع 8 قرى بمركز إسنا ( مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود هي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 250 ألف نسمة بهذه القرى.

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