شهدت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورته ال 27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، وبحضور ممثلي 35 دولة.

ألقى اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، نيابة عن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، كلمة رحب خلالها بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى قمة الاستثمار واحتضان هيئة المعارض لها، والتي تجمع قادة من المستثمرين من العالم العربي والإفريقي.

وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن الاستثمار يعد من العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، إذ يمثل التعاون بين الدول فى مجال الاستثمار آداة من الأدوات الرئيسية لتعزيز هذه التنمية المشتركة، ويعمل على تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول.

وأكد "الماوردي"، أن هيئة المعارض تلعب دورا رئيسيا لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص التبادل التجاري بين الدول ، فهي تجمع بين الحكومات والمستثمرين والشركات فى بيئة تفاعلية متكاملة تسهم فى بناء علاقات اقتصادية بين الدول.

وأضاف "الماوردي"، أن هيئة المعارض تعمل على مساندة المستثمرين المحليين لاستكشاف الفرص على مستوي المعارض والفعاليات الخارجية، وتسهيل إجراءات مشاركتهم فى كافة الفعاليات الدولية للترويج لمنتجاتهم.

وتابع : أن الهيئة تخطط لتنظيم بعثات مشتركة بشكل مستمر لخدمة الاقتصاد المصري، وتيسير إجراءات منح التراخيص لكافة المعارض فى الداخل والخارج، موضحا أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض فى الخارج لخدمة كافة الأنشطة الصناعية.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى إعداد المعارض الداخلية والعارضين من الشركات الوطنية وأيضا إعداد الزوار للاستفادة من العروض والمنتجات الجديدة التي يتم عرضها في المعارض التي تقام في الهيئة.

وأكد "الماوردي"، أن الهيئة يتمثل دورها فى إعداد وتهيئة المناخ لتنظيم المعارض المتعددة المجالات لجذب استثمارات جديدة فى تلك الصناعة، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تنظيم معارض دولية داخل مصر بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأشاد رئيس هيئة المعارض، بقمة الإستثمار العربي والتي تتيح الفرصة أمام سيدات الأعمال العربية وتمكن المرأة من فتح فرص استثمارية أمامهم، وفتح اسواق جديدة تخدم الاقتصاد العربي والإفريقي.

من جانب آخر قالت الدكتورة هدى يسي رئيس إتحاد المستثمرات العرب، إن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والثقافات بين الدول المشاركة.

ووجهت الشكر إلى الرئيس السيسي، لدعمة الدائم لتمكين المرأة ومساندته لسيدات الأعمال.

وأكدت أن القمة ستشهد الإعلان عن مهرجان أسوان للسلام الدولي، وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة والقوانين الداعمة لقطاع الصناعة ودعم الاستثمار المباشر والغير مباشر.

فيما اشادت ابتهاج الأحمداني رئيس منتدي سيدات الأعمال القطريات، خلال كلمتها، بأن القمة تعتبر منصة هامة لتشجيع الاستثمار وتبادل الافكار بين جميع الدول العربية والافريقية المشاركة بالحدث.



كما أكدت سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، أهمية المشاركة فى قمة الاستثمار العربي واستغلالها فى فتح قنوات تواصل اقتصادية بين الدول، وزيادة سبل التعاون وضخ استثمارات جديدة.



أعربت تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثالثة على التوالي في مؤتمر اتحاد المستثمرات العربيات، إذ يعد تجمع لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة، تضم شركات متعددة الجنسيات من القطاع السياحي والصناعي وسيدات الأعمال.

وقالت إن هناك جسر من الصداقة والتعاون بين مصر وصربيا، وتم عقد شراكة إستراتيجية، تم اطلاقها أثناء رئيس زيارة الرئيس السيسى إلى صربيا.

وفى السايق ذاته قال المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية، خلال كلمته، أن الجامعة العربية من خلال مشاركتها فى القمة تهدف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول، و خلق فرص عمل مختلفة، وتعزيز الشراكات بين الدول.

جاء ذلك بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، وسوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا ، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية، و جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، و غرفة تجارة وصناعة قطر وتمثلها ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي ، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، والمستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.