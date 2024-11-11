المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم فعاليات لتعزيز التوعية في مدارس بني سويف

نظمت لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية تحت عنوان "التوعية بحقوق الإنسان في المدارس" في محافظة بني سويف.

أُقيمت الجلسات للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين خلال يومي 27 و28 أكتوبر 2024، تلتها ورش عمل موجهة لطلاب المرحلة الابتدائية من 29 إلى 31 أكتوبر.

وجاءت الفعاليات بتوجيه من سميرة لوقا، رئيسة لجنة الحقوق الثقافية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. شهد افتتاح الفعاليات حضور أحمد موسى، رئيس الاتحادات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، الدكتور ربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية.

استفاد من الجلسات 25 من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، حيث تضمنت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه، ومقدمة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. كما تناولت الجلسات مفهوم التربية الإيجابية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الأنشطة التعليمية. وأبدى المشاركون تفاعلاً إيجابيًا من خلال إعداد فيلم قصير يعبر عن ما اكتسبوه من معارف، باستخدام الرسوم المتحركة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، أشرف المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون على تنفيذ ورش عمل تفاعلية مع 154 طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية، بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم التعاون، ونبذ التنمر، واحترام التنوع، ودعم ذوي الإعاقة.

يُذكر أن هذه الفعالية هي الرابعة ضمن برنامج المجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر الوعي بين طلاب المدارس، الذي سبق تنفيذه في محافظات الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.