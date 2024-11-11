مصرع طالب طب صدمه قطار بالقليوبية

لقي طالب بكلية العلاج الطبيعي، مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائرى بنطاق مركز قليوب بمحافظة القليوبية

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفي.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد ببلاغ بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري.

وانتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه شاب يدعى " يوسف خ.ع.ج" 19 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الأهرام الكندية، ومقيم كفر منصور دائرة مركز طوخ.

وتحفظت النيابة على الجثة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.