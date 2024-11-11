رئيس تجارية القليوبية: كلمة السيسي في "القمة العربية" حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تحت شعار "التضامن مع فلسطين"، مشيرا إلى أن مصر لم تتخل يوماً عن القضية الفلسطينية ومنذ أحداث السابع من أكتوبر، وجهود مصرية مكثفة من أجل تهدئة الأوضاع ووقف العدوان الإسرائيلي.

أشار رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي، في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تحت شعار "التضامن مع فلسطين" في العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية والإسلامية يمثلون ٥٧ دولة، ركزت على النقاط الجوهرية المتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مما يعكس التزام مصر العميق بدعم الحقوق الفلسطينية وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين المحاصرين.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس السيسي، أكد على أن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي، جوهره الصراع والعداء، إلى آخر؛ يقوم على السلام والتنمية، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف الدكتور محمد الفيومي، إلى أهمية أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تحت شعار "التضامن مع فلسطين"، في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة و مشاركة مصر يعكس التقدير الإقليمي والدولي للجهود المصرية المضنية خلال الأشهر الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم وما ترتب عليه من تأزم في الأوضاع الإنسانية، إثر تدمير كامل للبنية التحتية وممارسة سياسات التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وأشار رئيس إسكان النواب، إلى أن مصر ستظل الداعم الأول وبقوة للقضية الفلسطينية في حربهم ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، مطالبا من المجتمع الدولي أن يبحث عن حقوق الانسان في ظل الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال، وأن يبتعد عن الشعارات وأن يضع الشعب الفلسطيني على مائدة اهتماماتها.