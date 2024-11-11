وكيل تعليم المنيا يفتتح مسابقة لمحات من الهند

افتتح الدكتور على عبد السلام، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا فعاليات المسابقة الفنية «لمحات من الهند» ، لأطفال المدارس المصرية، بحضور حمد سعيد الملحق الثقافي بالسفارة الهندية بالقاهرة، و تأتى هذه المسابقة ضمن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الممثل في مكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة، وسفارة دولة الهند الممثل في مركز مولانا ازاد الجناح الثقافي لدولة الهند على مدار 28 عامًا

وأوضحت حمدية كمال إبراهيم موجه عام التربية الفنية أن المسابقة تمت بمشاركة طلاب المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة والقومية بجميع المراحل التعليمية.

وأوضح دكتور على عبد السلام أن المسابقة تتركز فعالياتها في صورة أنشطة فنية تربوية هادفة حيث شمل التعبير الفني لأبنائنا الطلاب رسومًا عن المشروعات التنموية القومية ومعالم مصر الأثرية والسياحية عبر العصور التاريخية المختلفة وأمجاد انتصارات أكتوبر وفعاليات مبادرة بداية ، كما أنه ولأول مرة تم إشراك طلاب الدمج التعليمى فى المسابقة ، ومن الجدير بالذكر أن تم اشتراك ( 675 ) طالب وطالبة من مدارس تعليم المنيا.

465839126_880263487605120_5835086022051527090_n

465891532_880263514271784_5798966477354314353_n

465984561_880327587598710_2669219189231288196_n

466008093_880264157605053_2520194619013485269_n