محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لبحث إجراءات وآليات إنشاء جمعيات للمستثمرين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً ،لمناقشة الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعيات مستثمرين للمناطق الصناعية، وذلك في إطار تفعيل قرارات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، خلال اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء جمعية في كل منطقة صناعية على مستوى المناطق الصناعية بجميع المحافظات

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع الآليات والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الجمعيات، وآليات عملها وتشكيلها، لتتولى توفير التمويل اللازم لإقامة وتشغيل وصيانة شبكة المرافق الداخلية، أو استكمال وتطوير ورفع كفاءة المرافق الحالية، على أن يتم تشكيل تلك الجمعيات من أصحاب المشروعات والمستثمرين في كل منطقة.

واستعرض المحافظ العديد من النقاط والمحاور حول آليات تشكيل وتفعيل دور تلك الجمعيات ،بالتنسيق بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية،لتتولى إدارة تلك المناطق والإشراف على تقديم خدمات الأمن والنظافة وإدارة وصيانة كافة المرافق الداخلية من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغاز واتصالات،وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل تقديم تلك الخدمات، بجانب وضع لائحة لتنظيم المهام والواجبات والحقوق لكافة أطراف المنظومة، علاوة على تقديم توصيات أو مقترحات لهيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق برفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية.

من جهته أكد المحافظ أهمية تلك الخطوة التي تأتي في إطار الدفع بملف الاستثمار والمساهمة في حل بعض المشكلات والتحديات التي تواجه أعمال ترفيق المناطق الصناعية ، وتمثل خطوة هامة لدعم وتطوير المناطق لصناعية، لاسيما وأن بني سويف تعد من المحافظات الرائدة في ملف الاستثمار وتحظى بوجود 8 مناطق صناعية تحتضن كبريات الشركات ومصانع عالمية ومحلية ، مشيرا إلى أهمية مراجعة الموقف وإعادة هيكلة جمعيات المستثمرين بالمحافظة بوضعها الحالي،بما يتماشي مع خطة ورؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في مجال إنشاء وتفعيل دور تلك الجمعيات ، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي

حضر الاجتماع :مديرو الاستثمار والمناطق الصناعية ببياض العرب وكوم أبوراضي ، ورئيس مجلس إدارة مستثمري مناطق بني سويف الصناعية، ومديرو الشؤون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة، ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتضامن الاجتماعي وعدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية.