كان نازل يصلي.. مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

لقي طبيب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من الدور الخامس من باب أسانسير أحد الأبراج السكنية بمنطقة أرض الجولف.

أشار دكتور شريف صالح، أحد زملاء الطبيب المتوفي، إلى أن الدكتور زكي صالح، استشاري أول العظام، توفى في حادثة بشعة بسبب الأسانسير الخاص بالبرج الذي يسكن به، حيث حدثت الواقعة عندما فتح باب الأسانسير ولم يكن المصعد متواجد فسقط في المنور الخاص بالبرج.

وناشد ملاك الأبراج والعمارات السكنية ضرورة صيانة المصاعد الكهربائية حفاظا على أرواح مستخدميه.

في سياق متصل، كشف أحد المقربين من الطبيب الراحل أن الواقعة حدثت فجرا أثناء نزوله لأداء صلاة الفجر في المسجد.