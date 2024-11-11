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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

زيارة وزير خارجية بوركينا فاسو وعمدة طوكيو للمتحف المصري الكبير.. صور

في إطار التشغيل التجريبي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل المتحف المصري الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، السيد كاراموكو جان مارى تراورى وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بدولة بوركينافاسو، والسيدة يوريكو كويكي عمدة طوكيو بدولة اليابان والوفود المرافقة لهما وذلك خلال زيارتهم لمصر، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

وتأتي هذه الزيارات في إطار ما يشهده المتحف من تشغيل تجريبي لقاعات العرض الرئيسية الموجودة به منذ يوم 16 أكتوبر الماضي.

وتضمنت الزيارة قيام الوفود بجولة بمنطقة المسلة المعلقة والمدخل الرئيسي والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني مرورًا بالدرج العظيم، ووصولًا لقاعات العرض الرئيسية.

وقد أعرب وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بدولة بوركينافاسو عن انبهاره وسعادته البالغة بما شاهده خلال الزيارة من قطع أثرية تعرض تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

كما توجهت عمدة طوكيو، بالتهنئة للدكتور أحمد غنيم؛ على التشغيل التجريبي للمتحف، الذي طال انتظاره، معربة عن تطلعها لافتتاح قاعات توت عنخ آمون قريباً، معربة عن إعجابها بالمتحف وسيناريو العرض المتحفي المميز للقطع الأثرية المعروضة به، بالإضافة إلى التجوال والانتقال السلس بين قاعات العرض الرئيسية، بما يحقق النجاح المرجو من تجربة الزائر للمتحف.

جدير بالذكر أن التشغيل التجريبي للمتحف يتيح لزائري المتحف زيارة منطقة المسلة المعلقة والبهو العظيم والبهو الزجاجي والمنطقة التجارية بالإضافة قاعات العرض الرئيسية.

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