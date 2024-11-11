وزير الرياضة يلتقي عددًا من الكيانات الشبابية الجديدة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من الكيانات الشبابية المرشحة للانضمام لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، اليوم الإثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور مجلس أمناء الاتحاد، ومجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.



وأضاف وزير الشباب أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي،، والعمل علي الدعم الكامل لكل المشروعات والبرامج والمبادرات المبتكرة من الكيانات الشبابية، موجهاً بتوسيع وتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تشجع الشباب على المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وطالب «صبحي» بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيا الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.