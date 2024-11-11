مياه أسيوط: انهيار منزل بسبب كسر مفاجئ بخط صرف صحي بمنفلوط.. صور

تعرض خط طرد صرف صحي رئيسي بقطر 800 GRP في منطقة الرقبة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، التابع للهيئة القومية لمياه الشرب لكسر مفاجئ، مما تسبب في تعطيل عملية طرد مياه الصرف الصحي لمدينة منفلوط إلى محطتي المساعدتين (1 و 2).
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط، أن فرق الصيانة قد تم توجيهها على الفور إلى موقع الكسر للبدء في أعمال الإصلاح، مشيرةً إلى أن المشروع لم يتم استلامه بشكل نهائي حتى الآن.
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط، أن الأضرار الناجمة عن الحادث اقتصرت على الأضرار المادية، حيث أدى تسرب المياه من الخط المنفجر إلى انهيار منزل مكون من طابقين، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط، إلى أن الهيئة تعمل جاهدة للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.