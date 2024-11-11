ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحالت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار، وتعريض حياة الغير للخطر، إلى المحاكمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط 8 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار  فى بولاق أبو العلا.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القســــم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وضبط (8 أشخاص "لأحدهم له معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار المشار إليه وتم العثور على (حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 7 أمتار - الأدوات  المستخدمة فى التنقيب) .

وبمواجهتهـــم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر المشار إليها بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.

8 متهمين التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار