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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوات توعوية للتدريب على الإسعافات الأولية وأساليب التغذية بالمنيا

ضمن المبادرة الرئاسية (بداية)

ندوات توعوية للتدريب
ندوات توعوية للتدريب على الاسعافات الأولية بالمنيا
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عقدت إدارة شئون المرأة وحماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس برئاسة  أسماء عبد الكريم مدير الادارة، ندوتين بمقر الوحدة المحلية؛ جاءت الندوة الأولى لتوعية و تدريب الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومشرفات رياض الأطفال بالمدارس على الإسعافات الأولية للأطفال.

 وحاضرت بها الدكتورة سمر كمال، طبيبة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى ديرمواس، ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

ونُظمت الندوة الثانية تحت عنوان (فن التعامل مع الأطفال وأساليب التغذية السليمة للطفل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة)، والتي حاضر فيها الدكتور عبد الأول مهدي مدير رعاية الطفولة والأمومة بالإدارة الصحية، وذلك في حضور الأستاذة فيدا أنور مدير قسم رياض الأطفال بالإدارة التعليمية بديرمواس.

وتأتي هذه الندوات ضمن مجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في نشر الوعي الصحي لدى المختصين والعاملين بالقطاعات المعنية بالأطفال، وكذلك الآباء والأمهات، للعمل على بناء جيل جديد صحيح بدنياً وعقليا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بديرمواس.

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